01 Ocak 2025, Çarşamba
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Adana'da 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.01.2025 15:37 Güncelleme: 01.01.2025 15:51
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Adana’da 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu

Adana’da Rafet Dinç’in (15) yol kenarında tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, Dinç’i öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'da Kızıldere yolunda yürüyen mahalleli, yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi görüp durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından tabancayla vurulduğu belirlenen çocuğun hayatını kaybettiği saptandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarma ekipleri, cesedin 15 yaşındaki Rafet Dinç'e ait olduğunu tespit etti. İncelemenin ardından Dinç'in cansız bedeni Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından cenazesi alınan Dinç, toprağa verildi.

Jandarma ekipleri şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Adana’da 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu Adana’da 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu Adana’da 15 yaşındaki çocuk başından vurulmuş halde bulundu
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