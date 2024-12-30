Kadıköy'de "sapkın parti" iddiası! Kırbaç maske tasma zincir... Hepsi ele geçirildi

İstanbul'da internette cinsel içerikli videolar paylaşıp, Kadıköy'de bir adreste yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığı yapan şüphelilere operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında 2 organizatörün de bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden cinsel içerikli videolar paylaşıldığını tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmalarda sözkonusu videoların 4 suç kaydı bulunan T.T. ile 2 suç kaydı olan L.S. isimli kişiler tarafından yayınlandığını belirledi. Polis ekipleri şüphelilerin Kadıköy'de bir kafede yılbaşı öncesi sapkın parti düzenleme hazırlığında olduğunu da tespit etti.