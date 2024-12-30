İSKİ’nin su borusu patladı! Mahallede panik yaşandı

Kadıköy'de akşam saatlerinde İSKİ'ye ait kanalizasyon borusu patladı. Olay yerine gelen ekipler, akan tazyikli suyu keserek çalışma başlattı. Çiğköfte dükkanında çalışan Ziya Balkan, "Biz hemen İSKİ'yi aradık, geleceklerini söylediler. Ama gelen giden olmadı. Su borusu patladı ve dükkanıma zarar verdi." dedi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Rasimpaşa Mahallesi Celal Muhtar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'ye ait kanalizasyon borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikli akan su nedeniyle bir dükkanda zarar oluştu. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve İSKİ ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen İSKİ ekipleri, suyu keserek müdahale etti. Sokakta önlem alan ekiplerin gece saatlerinde onarım çalışması yapacağı öğrenildi.