Muğla beyaza büründü: Yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Muğla'nın Fethiye, Menteşe ile Seydikemer ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde gece de süreceği belirtildi.
Menteşe ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Yılanlı mevkisinde, kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kar küreme çalışması yürütüyor.
Bölgede vakit geçirmek isteyen vatandaşlar da yoğunluğa neden oldu. Araçlarını yol kenarına park edenler kartopu oynadı, piknik yaptı. Jandarma ve polis ekipleri bölgede olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
YAMAÇ PARAŞÜTÜ MERKEZİ BABADAĞ BEYAZA BÜRÜNDÜ
Fethiye ilçesindeki yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da da kar yağışı etkili oldu. İlçeye bağlı Nif ile Koruköy Mahallesi de kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.
Fethiye-Çameli kara yoluna gelen çok sayıda kişi araçlarını yol kenarına park ederek kar üzerinde vakit geçirdi. Bazıları çocuklarıyla kartopu oynadı ve kardan adam yaptı. Bazıları ise kar üzerinde piknik yaptı.
Bölgeye Dalaman ilçesinde gelen Azim Sarıhan, çok güzel kar yağdığını söyledi. Kar yağdığı için mutlu olduklarını ifade eden Sarıhan, "Her şey çok güzel, herkesi bekleriz." dedi.
Seydikemer ilçesine bağlı Seki, Yayla Ceylan Temel, Bekçiler ve Doğanlar mahallelerinde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kar yağışının yüksek kesimlerde gece de süreceği belirtildi.
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