30 Aralık 2024, Pazartesi
Haberler Yaşam Haberleri Malatya'da silahlı kavga! Esnaf ile müşteri tartışmasında kan aktı: Yaralılar var

Malatya'da silahlı kavga! Esnaf ile müşteri tartışmasında kan aktı: Yaralılar var

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.12.2024 23:49
ABONE OL
Malatya’da silahlı kavga! Esnaf ile müşteri tartışmasında kan aktı: Yaralılar var

Malatya'da bir grup esnaf ile müşteriler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönünce kan aktı. Çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralanırken olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve çok sayıda boş kovan buldu.

Malatya'da bir grup esnaf ile müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Canlar Sokak'ta bir grup esnaf ile müşteriler arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI!

Kavgada açılan ateş sonucu H.B.Y., B.Y. ve E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve çok sayıda boş kovan buldu.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Malatya’da silahlı kavga! Esnaf ile müşteri tartışmasında kan aktı: Yaralılar var Malatya’da silahlı kavga! Esnaf ile müşteri tartışmasında kan aktı: Yaralılar var Malatya’da silahlı kavga! Esnaf ile müşteri tartışmasında kan aktı: Yaralılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör