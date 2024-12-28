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Mersin'de feci kaza: Kamyonet kamyona çarptı, sürücü araçta sıkıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 00:59
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Mersin’de feci kaza: Kamyonet kamyona çarptı, sürücü araçta sıkıştı

Mersin'de kamyon ile kamyonetin çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Gözne gişeleri yakınında meydana gelen trafik kazasında, kargo kamyoneti odun yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonet sürücüsü M.V. araç içerisinde sıkıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI!

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü kurtarmak için adeta zamana karşı yarıştı. Uzun süren titiz çalışmaların ardından M.V., sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorlar, sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yol bir süreliğine kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

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Mersin’de feci kaza: Kamyonet kamyona çarptı, sürücü araçta sıkıştı Mersin’de feci kaza: Kamyonet kamyona çarptı, sürücü araçta sıkıştı Mersin’de feci kaza: Kamyonet kamyona çarptı, sürücü araçta sıkıştı
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