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İstanbullunun ulaşım çilesi! Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 20:46
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İstanbullunun ulaşım çilesi! Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı

İstanbul Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Arızanın saatler sonra giderilmesi ile normale döndüğü açıklandı.

İstanbul'un ulaşım çilesi bu kez metro hattında yaşanan teknik arıza ile devam etti. M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda meydana gelen arıza nedeniyle seferler uzun süre aksadı.

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro HattıM1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, teknik arıza nedeniyle Yenikapı-Sağmalcılar, Otogar-Havalimanı ve Otogar-Kirazlı arasında seferlerin durduğu belirtildi. Sorunun giderilmesi için ekiplerin yoğun çaba harcadığı ve arızanın saatler sonra çözüldüğü bildirildi.

Arızanın giderilmesinin ardından hattaki seferler yeniden normale döndü. Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nda teknik arıza giderilmiş olup, seferlerimiz normal tarifesiyle yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro HattıM1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı

Olay nedeniyle ulaşımda aksama yaşayan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, benzer sorunların önüne geçilmesi için altyapı çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

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İstanbullunun ulaşım çilesi! Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı İstanbullunun ulaşım çilesi! Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı İstanbullunun ulaşım çilesi! Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı’nda teknik arıza nedeniyle seferler aksadı
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