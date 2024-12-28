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Gaziantep'te 105 bin 757 sahte ilaç ele geçirildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 14:03
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Gaziantep’te 105 bin 757 sahte ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te 105 bin 757 sahte ilaç ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte ilaç üretimine yönelik çalışma başlattı. Belirlenen iki adreste yapılan aramada, 105 bin 757 sahte ilaç ve ilaç yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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