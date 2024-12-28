Bingöl’de beyaz esaret: 191 köy yolu ulaşıma kapandı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından kent genelinde kar yağışı etkisini gösterdi. Bingöl Valiliği İl Özel İdaresi hizmet ağı içinde bulunan 191 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, erken saatlerden itibaren köy yollarında çalışma başlattı. Merkeze bağlı 21, Adaklı 32, Genç 24, Karlıova 38, Kiğı 25, Solhan 23, Yayladere 20, Yedisu ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 191 köy yolunda çalışmalar sürüyor.