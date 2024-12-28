Adıyaman'da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali
Adıyaman'da küçük çocuğa saldıran başıboş köpek kuduz çıkınca köy karantinaya alındı. Toklu köyü, 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köyün girişine tabela asıldı.
Önceki gün, Besni ilçesi Toklu köyünde sokakta yürüyen 6 yaşındaki Ahmet Uçar, köy içerisinde birbirleriyle kavga eden köpeklerin yanından geçerken saldırıya uğradı.
Köylüler, ağır yaralanan çocuğu köpeklerden kurtardı. Vücudundan ve yüzünden yaralar alan çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Besni Devlet Hastanesine, ilk tedavisinin ardından ise Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümüne sevk edildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuğa saldıran köpeğin kuduz olup olmadığıyla ilgili Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne numune gönderildi.
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