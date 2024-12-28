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Adıyaman'da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2024 15:32 Güncelleme: 28.12.2024 15:32
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Adıyaman’da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali

Adıyaman'da küçük çocuğa saldıran başıboş köpek kuduz çıkınca köy karantinaya alındı. Toklu köyü, 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köyün girişine tabela asıldı.

Önceki gün, Besni ilçesi Toklu köyünde sokakta yürüyen 6 yaşındaki Ahmet Uçar, köy içerisinde birbirleriyle kavga eden köpeklerin yanından geçerken saldırıya uğradı.

Adıyaman’da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali

Köylüler, ağır yaralanan çocuğu köpeklerden kurtardı. Vücudundan ve yüzünden yaralar alan çocuk, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından önce Besni Devlet Hastanesine, ilk tedavisinin ardından ise Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Bölümüne sevk edildi.

Adıyaman’da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, çocuğa saldıran köpeğin kuduz olup olmadığıyla ilgili Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne numune gönderildi.

Adıyaman’da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali

Yapılan testler pozitif çıktı. Köpeğin kuduz olduğu belirlenince, köpekle teması olan diğer köpekler itlaf edildi. Toklu köyü, 6 ay süreyle karantina altına alındı. Köye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı. Köyün girişine tabela asıldı.

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Adıyaman’da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali Adıyaman’da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali Adıyaman’da kuduz paniği! 6 yaşındaki çocuğun yürek yakan hali
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