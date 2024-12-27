Refüje çıkıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Ekrem Erdem bulvarı üzerinde meydana geldi. M.K yönetimindeki 45 ACB 692 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp aydınlatma direğine çarparak ters döndü. Kazada sürücü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.