Kazada otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 63 VN 201 ve 63 BB 600 plakalı otomobiller, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Veysel K., Murat A., Recep A. ve Salih D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.