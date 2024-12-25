Sıla bebek davası bugün başlıyor! 5 sanık yargılanacak

Sıla Yeniçeri'nin annesi böyle tutuklanmıştı

'BİR ANNEDEN BEKLENEN DAVRANIŞLARI YAPMAYARAK SILA BEBEĞİN ÖLÜMÜNE SEBEBİYET VERDİ'

Sıla bebeğin daha önce darbedildiğini annesinin bildiği belirtilen iddianamede, "Çocuğu olan maktulün önce darbedilmesi, sonra istismara maruz bırakılması gibi iki yaşındaki bir çocuğun karşılaşmaması gereken ve tüm bireylerce ve tüm toplumca aşağılanan ve tabii ki kanunlarca yasaklanmış bu kadar eyleme maruz kalmasına rağmen tekrardan darbedildiği, istismara maruz bırakıldığı kişilere kendi istek ve eylemi ile 08/09/2024 tarihinde bıraktığı ve kızı olan Sıla bebeğin hakkında ayrıca soruşturma yürütülen K.A. tarafından öldürülmesi ile sonuçlanan olaylar silsilesine sebebiyet verdiği, bu kapsamda şüphelinin maktul kızına karşı kanundan kaynaklanan bakım ve koruma yükümlülüğü içeren ve bir anneden beklenen davranışları yapmayarak Sıla bebeğin ölümüne sebebiyet verdi. Yapmadığı ve ihmal ettiği davranışların Sıla bebeğin ölümü ile neticelenen olaylara sebebiyet verdiği, zira şüphelinin Sıla bebeğin öldürülmeden önce maruz bırakıldığı istismar eylemi sebebi ile gerekli sorgulama yapsaydı ve gerekli şikayetlerde bulunsaydı, Sıla bebeğin darbedilmesine rıza göstermeseydi ve tüm bunlarla birlikte, iki yaşındaki bir bebeği hiç tanımadığı herhangi bir yakınlık derecesinin bulunmadığı kişilerin bulunduğu bir eve sürekli bırakmasaydı, Sıla bebeğin maruz bırakıldığı bu eylemler yaşanmaz olabilirdi. Bu kapsamda şüphelinin gerçekleştirmekte ihmal ettiği davranışların icrai davranışa eş değer olduğunun kabulü gerekeceği ve bu kapsamda şüphelinin eylemlerine uyan kasten öldürmenin ihmal davranışla işlemesi suçunu, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçunu, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçunu ve 15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı işlenen suçu bildirmeme suçlarını birlikte işlediği" denildi.

"ÇOCUKLARIN BABASI İSTİSMARDA BULUNDU"

İddianamede; 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edilen, Sıla'nın bırakıldığı evin sahibi Kani A., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Kani A., "Sıla ve ablasına hiçbir zaman cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadım. Bakiye ve çocuklarını 2-3 haftadır tanıyorum. Bakiye ile herhangi bir ilişkim bulunmuyor. Bakiye, çocuklarını sürekli benim ikametime yollayıp oğlum K.A.'ya bıraktı" dedi.

İddianamede, "Şüpheli Kani A., yönünden yapılan değerlendirmede; şüpheli her ne kadar üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyip Sıla'ya cinsel amaçlı veya normal olarak temasta bulunmadığını belirtmiş ise de adli tıp raporunda maktulden elde edilen tırnak örneklerinden elde edilen DNA örneğinin kendi DNA'sı ile uyumlu olduğunun belirtilmesi sebebiyle şüphelinin maktule 05.09.2024 tarihinde evinde bulunduğu sırada maktule karşı cinsel istismar ve çocuğa karşı cebir kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlediği ve hakkında iddianame düzenlemeye yeterli delilin bulunduğunun değerlendirildiği" denildi.

"SUÇU BİLDİRMEDİ"

Bakiye Yeniçeri'nin dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö. de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Eve geldiğinde çoğu zaman çocukların evde olmadığını öne süren Sanlı Ö., "Bana bu iftirayı Bakiye'nin babası ve ablaları atıyor. Onlara para vermemesi ve Bakiye'ye de kendisine bakması sebebiyle, onu çalıştırıp para kazanamamaları sebebiyle bana iftira atıyor. Bakiye, daha önceden birkaç aileye çocuklarına bakmaları için bıraktı. Bakiye, bana Sıla bebeğin bezinde kan gördüğünü söyledi ancak cinsel amaçlı gelip gelmediğini söylemedi" dedi. İddianamede, Sanlı Ö.'nün hakkında "Şüpheli Bakiye'nin kendisine maktul Sıla'nın kanlı bezini gördüğünü söylediği ve cinsel istismara uğradığını belirtmesine rağmen, herkesin suç olacağını bilebileceği bu bilgi neticesinde yetkili makamlara bildirimde bulunmaması sebebi ile üzerine atılı eylemlerine uyan 15 yaşını doldurmamış çocuğa karşı işlenen suçu bildirmeme suçunu işlediği tüm dosya kapsamından anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"DURUŞMA KAPALI YAPILACAK"

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, kendileri ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın davaya katılacağını belirterek, duruşma öncesinde birçok baro ve sivil toplum örgütlerinin duruşmaya katılım çağrısında bulunduğunu söyledi. Olayı, ilk ortaya çıktığı günden dava açılancaya kadar çok etkin şekilde takip ettiklerini söyleyen Gürcün, "Yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185'inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak. Yani sanıklar, müdafiler ve avukatlar dışında salonda bir izleyicinin ve dinleyicinin bulunmaması gerekiyor. Bu anlamıyla yargılamanın bu seyri de bizler için önemli. 'Tekirdağ Barosu kurumsal olarak bu davayı takip ediyor. Gerek soruşturma aşamasında da verdiğimiz şikayet dilekçeleri ile ve kovuşturma aşamasına geçildiğinde de müdahale katılma talebimizle bu davanın içerisinde varız. Biz bu davanın sadece bir Sıla bebek üzerinden gitmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu Türkiye'de giderek artan, çocuklara dönük şiddet ve istismar olaylarının önüne geçilebilmesi açısından da bir farkındalık yaratılması ve bunun kamuoyuna aktarılması ile ilgili bir süreç olarak da görüyoruz. Tıpkı Narin davasında olduğu gibi. Biliyorsunuz Narin davasında kamuoyu ciddi bir şekilde bu davaya sahip çıktı ve toplumsal farkındalığı da arttırdığını düşünüyorum. Bu yönüyle sivil toplum örgütleri, çocuk dernekleri, barolar, hepimiz orada olacağız, bu davaya sahip çıkacağız" dedi.

"SILA BİZDEN ADALET BEKLİYOR"

Yargılamadan adil bir sonuç çıkmasını beklediklerini söyleyen Gürcün, "Kovuşturma aşamasında iddianameyi okuduğumuz zaman çeşitli bulguların olduğunu ama netleştirilmesi gereken yerlerin de olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu açıdan bu kovuşturma aşamasında yetişkin zanlının da benzer suçları işleyip işlemediği, çocukların kabul ettikleri var, bu noktada deliller var, adli tıp raporları var. Bunların genişçe tartışılmasını ve gerçeğin ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Sıla bebek bizden adalet bekliyor. Biz de bir hukukçu olarak elimizden geleni sarf edeceğiz" diye konuştu.