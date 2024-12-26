Kartal’da film platosu alev alev yandı!
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Kartal’da bir film platosunda çıkan yangın, kısa süre içinde büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın uzun süren çalışmaların ardından söndürüldü.
Yangın, 01.30 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi, Namık Kemal Caddesi'nde bulunan film platosunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm plato alanını sardı.
Yangın, çevrede paniğe neden olurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak caddeye giriş ve çıkışları kapattı.
Alevler, itfaiye ekiplerinin uzun süre yaptığı çalışmanın ardından söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangın sırasında platoda hasar meydana geldi.
Yükselen alevler ise çevredeki vatandaşların telefon görüntüsüne yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.