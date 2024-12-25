BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Baş'ın 22 Aralık'ta partisinin toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlerde hakaret olduğu belirtildi. Açıklamada, Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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