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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a "Cumhurbaşkanı'na hakaret" soruşturma

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.12.2024 08:51 Güncelleme: 25.12.2024 08:53
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’a Cumhurbaşkanı’na hakaret soruşturma

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin toplantısında kullandığı sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Baş'ın 22 Aralık'ta partisinin toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hitabı ve sarf ettiği sözlerde hakaret olduğu belirtildi. Açıklamada, Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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