Müsilaj alarmı! Çanakkale Boğazı'nda tekrar gözüktü
2021 yılında Marmara Denizi'nin birçok noktasında görülen müsilaj sorunu tekrar hortladı. Çanakkale Boğazı'nda bazı bölgelerde lokal olarak görülen müsilaj, endişe yarattı.
Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, Marmara Denizi'nde canlı yaşamını tehdit etmeye devam ediyor.
Çanakkale Boğazı'nda 2020 yılında etkili olan müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Boğazın bazı noktalarında az miktarda görülen müsilaj, özellikle balıkçılar arasında tedirginlik yarattı.
Güney Marmara'da balıkçıların avlanmada zorluklar yaşadığına dikkat çeken ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölüm Başkanı ve Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilajın sebebinin yüksek deniz suyu sıcaklığı olduğunu ifade etti.
Yaklaşık 45 gün önce müsilajın görülmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Büyükateş, "Özellikle Güney Marmara'dan yoğun bilgi akışı alıyoruz. Balıkçılar, ağlarını çekemediklerini ve müsilajın ciddi bir sorun oluşturduğunu bize bildirdiler. Şu anda su sıcaklıkları 13 derece ve üzerinde. Müsilajı oluşturan fitoplanktonik organizmalar, uygun şartlar oluştuğunda hızla çoğalıyor. Yeterli ışık, sıcaklık ve durgun su koşulları, bu organizmaların yoğunlaşmasını artırıyor. Eğer rüzgar ya da akıntı olmazsa yüzeyde birikimler meydana geliyor" ifadelerini kullandı.
"AZALMA OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ"
Müsilajın genellikle eylül ve ekim aylarında görülmeye başladığını belirten Prof. Dr. Büyükateş, "Panik için erken. Sıcaklıkların 9 santigrat derece ve altına düşmesini bekliyoruz. Bu süreçte su sıcaklığının düşmesiyle organizmaların aktivitelerinde azalma olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.