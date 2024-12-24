Müsilaj alarmı! Çanakkale Boğazı’nda tekrar gözüktü

Çanakkale Boğazı'nda müsilaj alarmı (DHA)

Yaklaşık 45 gün önce müsilajın görülmeye başladığını ifade eden Prof. Dr. Büyükateş, "Özellikle Güney Marmara'dan yoğun bilgi akışı alıyoruz. Balıkçılar, ağlarını çekemediklerini ve müsilajın ciddi bir sorun oluşturduğunu bize bildirdiler. Şu anda su sıcaklıkları 13 derece ve üzerinde. Müsilajı oluşturan fitoplanktonik organizmalar, uygun şartlar oluştuğunda hızla çoğalıyor. Yeterli ışık, sıcaklık ve durgun su koşulları, bu organizmaların yoğunlaşmasını artırıyor. Eğer rüzgar ya da akıntı olmazsa yüzeyde birikimler meydana geliyor" ifadelerini kullandı.