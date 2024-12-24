İstanbul'da ringleri aratmayan kavga! “Ben boksörüm gel”
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Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Ringleri aratmayan kavga E-5 karayolunda yaşandı. ürücülerin 'Ben boksörüm' diyerek birbirine vurmaya çalıştı. İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı.
"Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi.