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İstanbul'da ringleri aratmayan kavga! “Ben boksörüm gel”

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 17:17
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İstanbul’da ringleri aratmayan kavga! Ben boksörüm gel

Ringleri aratmayan kavga E-5 karayolunda yaşandı. ürücülerin 'Ben boksörüm' diyerek birbirine vurmaya çalıştı. İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde yaşandı. Yol verme nedeniyle sürücüler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Adeta profesyonel boksör gibi gard alan sürücüler birbirine yumruk salladı.

İstanbul'da ringleri aratmayan kavga! “Ben boksörüm gel” (Foto:İHA)İstanbul'da ringleri aratmayan kavga! “Ben boksörüm gel” (Foto:İHA)

"Ben boksörüm gel" diyen sürücüye diğeri "ben de boksörüm" diye karşılık verdi.

İstanbul'da ringleri aratmayan kavga! “Ben boksörüm gel” (Foto:İHA)İstanbul'da ringleri aratmayan kavga! “Ben boksörüm gel” (Foto:İHA)

İki sürücünün de yumrukları birbirine isabet etmezken, ortaya çıkan ilginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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