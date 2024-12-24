Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 16 yaralı
Bingöl'de, Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsü Erzurum-Bingöl kara yolunda Kümbet köyü yakınlarında devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken acı bir gerçek ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybedenlerin arasında doktor olan Osman Zeki Tuncel'in yeni atandığı belirtildi.
Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Cesur Bingöl firmasına ait 34 GC 312 plakalı yolcu otobüsü, gece saatlerinde Erzurum-Bingöl kara yolunun Kümbet köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarına devrildi.
ÖLEN KİŞİ YENİ ATANAN DOKTOR ÇIKTI
Kazada, yolculardan Osman Zeki Tuncel (26) ve eşi Emine Tuncel (20) öldü, 16 kişi yaralandı. Doktor olan Osman Zeki Tuncel'in yeni atandığı belirtildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kazaya ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzurum- Bingöl yolu Karlıova ilçesi Kümbet köyü mevkiinde personel dahil 23 yolcusuyla Çayeli Mersin seferini yapan bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, saat 00:20 sularında kar yağışı ve buzlanma sebebiyle devrilmiş, maalesef 2 vatandaşımız vefat etmiştir. Yaralı 16 yolcumuzun tedavilerine Karlıova Devlet Hastanesinde başlanmış olup, durumlarına göre Bingöl Devlet Hastanesine nakledileceklerdir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, kederli aileleri ve sevenlerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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