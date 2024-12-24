Bebeğini tuvalette doğurup çöpe attı! Vicdansız anneden çileden çıkaran savunma

Sağlığına kavuşan bebek koruma altına alındı (DHA)



"EĞER BEBEĞİMİ ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİM OLSAYDI 9 AY KARNIMDA TAŞIMAZDIM, ALDIRIRDIM"

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde Cansu Ç. (18) hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan davanın görüşülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile katılan Cansu Ç. savunma yaptı.

Suçlamaları kabul etmeyen Cansu Ç., "Ben çocuğumu ölüme terk etmedim. Öldüğünü zannettiğim için babama çöp konteynerine bıraktırdım. Çok pişmanım, bu nedenle ambulansı aramadım. Aileme de söyleyemedim. O anın psikolojisi ile aklıma gelen buydu. Çocuğumu uzun zamandır görmüyorum. Adli kontrolle yargılanmak istiyorum, bu ceza bana iyi gelmiyor, kötüyüm. İyi halde değilim. Gerekirse ev hapsi istiyorum.