Şırnak'ta akaryakıt tankeri alevlere teslim oldu! Kullanılamaz hale geldi
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Şırnak'ta Ahmet T. idaresindeki akaryakıt yüklü tankerin dorse kısmı, seyir halindeyken yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, tanker kullanılamaz hale geldi.
Olay, akşam saatlerinde Cizre- Nusaybin kara yolu Yolaçan köyü mevkisinde medyana geldi.
Ahmet T. idaresindeki 73 SB 167 plakalı akaryakıt yüklü tanker, henüz bilinmeyen bir nedenle dorse kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden Ahmet T., aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tanker kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.