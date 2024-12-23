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Malatya'da silahlı kavga! 1 ölü

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.12.2024 22:50
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Malatya’da silahlı kavga! 1 ölü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma büyüyüp yerini kavgaya bıraktı. Silahın konuştuğu kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Batuhan Kökovalı (26) ile Ş.F.A, G.B. ve B.Ş. arasında Zafer Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Batuhan Kökovalı, kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliler B.Ş, Ş.F.A, G.B'yi yakaladı.

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