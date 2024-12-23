Malatya’da silahlı kavga! 1 ölü

Batuhan Kökovalı (26) ile Ş.F.A, G.B. ve B.Ş. arasında Zafer Mahallesi'nde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada ağır yaralanan Batuhan Kökovalı, kaldırıldığı Battalgazi Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüpheliler B.Ş, Ş.F.A, G.B'yi yakaladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN