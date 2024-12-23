Bungalov çetesine eş zamanlı operasyon! 13 kişi yakalandı

Bursa merkezli 7 ilde bungalov dolandırıcılarına operasyon: 13 gözaltı (İHA)

Operasyonda 4'ü cezaevinde olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 9 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanma talebiyle, 1 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 6 şüpheli tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.



Öte yandan, C.A.A. adlı şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.