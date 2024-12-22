Karabük’te kamp yapan gençlere tilki eşlik etti

Karabük'te kamp yapan gençlere tilki sürprizi (İHA)



Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaylada ay ışığının aydınlattığı kar örtüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.