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Karabük'te kamp yapan gençlere tilki eşlik etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 23:09
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Karabük’te kamp yapan gençlere tilki eşlik etti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamp yapan iki genç, karşılarında tilkiyi görünce şaşkına uğradı. Şaşkınlığını atlatan gençler tilkiyi ekmekle besledi.

1500 rakımlı Sarıçiçek Yaylası'nda bulunan göletin kenarında kamp yapan iki arkadaş, gördükleri tilkiyi yanlarına çağırarak ekmek verdi.

Karabük'te kamp yapan gençlere tilki sürprizi (İHA)Karabük'te kamp yapan gençlere tilki sürprizi (İHA)

Karnını doyuran tilki daha sonra bölgeden uzaklaşırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaylada ay ışığının aydınlattığı kar örtüsü ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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