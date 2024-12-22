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Hatay'da sulama kanalına düşen çocuktan acı haber!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 23:48
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Hatay’da sulama kanalına düşen çocuktan acı haber!

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, 5 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ailesiyle ağustosta gittiği Kuzuculu Mahallesi'nde sulama kanalına düşen 3 yaşındaki T. K, tedavi gördüğü Dörtyol Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çocuğun naaşı, Payas ilçesindeki Asri Mezarlığında toprağa verildi.

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