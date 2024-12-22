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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 15 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2024 09:51
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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 15 gözaltı

Güvenlik güçleri düzensiz göçü engellemeye yönelik olarak şehirdeki denetim ve kontrollerini aralıksız sürdürürken, ekipler Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı. Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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