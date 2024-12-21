Yaralı köpeğe müdahale için trafik çift yönlü durduruldu

Eskişehir'deki çevreyolunda henüz bilinmeyen bir sebeple yaralanan köpek ekipleri teyakkuza geçirdi. Karın bölgesinden derin yarası bulunan ve orta refüje yatan köpeğin yakalanması için Tepebaşı Belediyesi ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerinde trafik polislerince köpeğin kaçması ve arabaların ona çarpma ihtimali gözetilerek her iki yönde de trafik durduruldu. Tepebaşı Belediyesi ekiplerince yakalanan köpek, tedavisi için götürüldü. Köpeğin yakalanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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