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Yaralı köpeğe müdahale için trafik çift yönlü durduruldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 12:34
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Yaralı köpeğe müdahale için trafik çift yönlü durduruldu

Eskişehir'de araçların yoğun olarak geçtiği yolun orta refüjüne yatan yaralı köpeği yakalamak için her iki yönden de trafik kesilerek, yakalanan hayvan tedavi altına alındı.

Eskişehir'deki çevreyolunda henüz bilinmeyen bir sebeple yaralanan köpek ekipleri teyakkuza geçirdi. Karın bölgesinden derin yarası bulunan ve orta refüje yatan köpeğin yakalanması için Tepebaşı Belediyesi ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerinde trafik polislerince köpeğin kaçması ve arabaların ona çarpma ihtimali gözetilerek her iki yönde de trafik durduruldu. Tepebaşı Belediyesi ekiplerince yakalanan köpek, tedavisi için götürüldü. Köpeğin yakalanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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