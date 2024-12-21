ÖSYM Sınavları artık Gediz’de yapılacak

Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Muhammed Sait Gökalp, göreve başladığı günden bu yana ÖSYM sınavlarının Gediz'de yapılabilmesi için yoğun çaba sarf etti. Çeşitli görüşmeler ve girişimler sonucunda bu hedefe ulaşılmış oldu. Daha önce en yakın Simav ilçesinde sınava giren Gedizli öğrenciler, artık Gediz'de sınavlarına katılabilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Gediz İlçe Başkanı Osman Yılmaz, "Gediz'imiz için büyük bir eksik giderilmiş oldu. Gençlerimizin sınav günü yaşadığı stres ve yolculuk çilesi artık sona erdi. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen AK Parti İl Başkanı Mustafa Önsay, Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile Gediz MYO Müdürü Prof. Dr. Muhammed Sait Gökalp'e teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun" dedi.