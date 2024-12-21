Mardin'de feci olay! İnşaattan düşen işçi öldü
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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir binanın inşaatında çalışan 44 yaşındaki Bilal Gümüş dengesini kaybederek 6'ncı kattan zemine düştü. İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Yenişehir Mahallesi'nde bir binanın inşaatında çalışan Bilal Gümüş (44) dengesini kaybederek 6'ncı kattan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Gümüş'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.