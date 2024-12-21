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Geyikli-Bozcaada feribot hattında 2 sefer daha iptal edildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2024 09:18
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Geyikli-Bozcaada feribot hattında 2 sefer daha iptal edildi

Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattındaki seferlerden 2'si daha iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Bozcaada'dan 10.00, Geyikli'den 11.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek. Bozcaada'dan 07.00 ile Geyikli'den 08.00 saatlerindeki seferler de aynı nedenle yapılamamıştı. Geyikli-Bozcaada hattındaki diğer seferler, tarifeye göre devam edecek.
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