Edremit Otogar Kavşağı’nda kaza

Edinilen bilgiye göre, B.A. idaresindeki 34 GML 676 plakalı kamyon ile H.A. idaresindeki 10 KG 133 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolü kaybedilen kamyon yol levhası direğine çarparak durabildi. Yaralananın olmadığı kazada her iki araç da hasar gördü. Kazanın ardından Çanakkale yönünde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekipler olay yerinde incelemelerde bulunarak, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yetkililer, sürücülere kavşaklarda daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.