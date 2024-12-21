Azerbaycan'da korkutan deprem!
AFAD, merkez üssü Azerbaycan'ın Kelbecer şehrinde 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem Türkiye'den de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Saat 02:01'de Azerbaycan'ın Kelbecer şehrinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DERİNLİK 7 KM
Depremin derinliği 7 km olarak ölçüldü.
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer: Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır)
Tarih:2024-12-21
Saat:02:01:49 TSİ
Enlem:39.86611 N
Boylam:45.92028 E
Derinlik:7 km
AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE
2024-12-21 02:03:55 38.27889 38.73333 10.37 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-21 02:01:49 39.86611 45.92028 7.0 MW 4.5 Kelbecer (Azerbaycan) - [113.75 km] Aralık (Iğdır)
2024-12-21 01:57:07 38.29333 37.7975 9.26 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-21 01:41:29 39.24583 28.72556 7.0 ML 0.8 Simav (Kütahya)
2024-12-21 01:16:14 38.32194 38.24111 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-21 01:08:04 37.60083 36.11889 7.0 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
2024-12-21 00:45:33 38.85806 40.47333 8.85 ML 1.3 Merkez (Bingöl)
2024-12-21 00:31:16 38.25639 37.0675 11.37 ML 1.5 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-21 00:07:15 37.87528 29.19361 7.34 ML 1.3 Pamukkale (Denizli)
2024-12-21 00:06:34 40.15667 31.8675 7.0 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)
2024-12-20 23:21:30 38.04139 37.68944 7.0 ML 1.2 Doğanşehir (Malatya)
2024-12-20 22:55:00 39.14667 26.88194 7.0 ML 2.1 Dikili (İzmir)