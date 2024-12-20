Sarıyer’de İETT kazası: 2 yaralı

Sarıyer'de İETT otobüsünün otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. İstinye Katar Caddesi'nde seyreden sürücü isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen İETT otobüsü, dönüş yapmaya çalışan otomobile çarptı.



Kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis ekipleri kaza nedeniyle caddede önlem alırken, trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN