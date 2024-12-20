Konya’da işçi taşıyan midibüs devrildi: 7 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Konya Afyonkarahisar Kara yolu üzeri Kadınhanı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesinden Konya'ya işçi taşıyan 42 GCV 11 plakalı servis minibüsü, sisli havada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yol üzerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri yaralanan 7 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.