E-5 karayolunda scooter ile giden kişinin canını tehlikeye attığı anlar kamerada

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Beşyol mevki E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, scooter ile ilerledi. Hızlı bir şekilde giden şahıs, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Şahsın ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu ile görüntülendi.