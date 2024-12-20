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E-5 karayolunda scooter ile giden kişinin canını tehlikeye attığı anlar kamerada

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 09:56
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E-5 karayolunda scooter ile giden kişinin canını tehlikeye attığı anlar kamerada

Küçükçekmece E-5 karayolunda scooter ile trafikte ilerleyen bir kişi, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Küçükçekmece Beşyol mevki E-5 Karayolu Bakırköy istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, scooter ile ilerledi. Hızlı bir şekilde giden şahıs, hem trafiği hem de kendi canını tehlikeye attı. Şahsın ilerlediği anlar başka bir sürücünün cep telefonu ile görüntülendi.

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