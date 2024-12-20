20 Aralık 2024, Cuma
Haberler Yaşam Haberleri Araç lastiklerini patlatan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

Araç lastiklerini patlatan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.12.2024 15:25
ABONE OL
Araç lastiklerini patlatan şahıslar güvenlik kamerasına yakalandı

Adana'da iki kişinin park halinde bulunan araçların lastiklerini patlattıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. 34 aracın lastiğini patlatan şahıslar Yüreğir polisi tarafından yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 2 şüpheli, park halindeki araçların lastiklerini patlattı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Araç sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tahkikata başladı. Yapılan kamera çalışmaları neticesinde 2 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör