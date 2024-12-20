Ankara'da feci olay! Kaza yapan araca başka otomobil çarptı
Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkisinde gece saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Orta refüje çarpan arabada bulunan iki kişi otomobili kontrol etmek için yola çıktı. Arkalarından gelen başka bir otomobil ise onlara çarptı. Feci olayda 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ankara-Samsun yolu Kayaş mevkisinde 06 EYF 194 plakalı otomobil orta refüje çarptı.
Otomobilde bulunan T.D ve A.E, dışarı çıkarak aracı kontrol ettikleri sırada aynı yönde seyir halinde olan 06 EVT 406 plakalı otomobilin çarpmasıyla yola savruldu.
Sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 EVT 406 plakalı otomobil de takla atarak yol kenarındaki yakıt istasyonunun önünde durdu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, T.D ile A.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.