Hastaneye kaldırılmıştı! "Mobilya imparatoru" Fatih Kıral hayatını kaybetti
İki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 'mobilya imparatoru' olarak da bilinen Fatih Kıral hayatını kaybetti. Ünlü işadamı Fatih Kıral'ın geçen yıl böbreği iflas etmiş bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunmuştu.
Ünlü iş insanı Fatih Kıral, uzun süre böbrek nakli için beklemiş ve geçen yıl bir çalışanın verdiği böbrekle hayata tutunmuştu.
FATİH KIRAL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ancak bir süre sonra Kıral'a nakledilen böbrekte de sorun yaşanınca iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı. Fatih Kıral, hastanede hayatını kaybetti.
SABAH yazarı Bülent Cankurt, Kıral'ın sağlık durumuna ilişkin iki hafta önce şunları yazmıştı: Böbreği iflas eden, geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Kıral, yeni böbreğiyle de sorun yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ailesi ve sevenleri, üç gün boyunca yoğun bakımda tutulan ve sonrasında normal odaya alınan Fatih Bey'in kısa sürede taburcu olmasını bekliyordu. Ancak öğrendim ki, 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Fatih Bey, maalesef halen hastanedeymiş. Nakledilen böbreği de iflas etmiş ve diyalize bağlanmış. Bu da yetmezmiş gibi bir de kanser illeti musallat olmuş. Kanser tedavisi için geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmiş.
FATİH KIRAL KİMDİR?
Fatih Kıral, 1980 yılında kendi ismiyle ilk mağazasını Kadıköy Bağdat Caddesi'nde açarak sektöre adım attı. Mobilya ve dekorasyon alanında yenilikçi yaklaşımlarıyla tanınan Kıral, markasını genişleterek İstanbul, İzmir, Bodrum ve Antalya gibi şehirlerde toplam 15 mağazaya ulaştı. Fatih Kıral, uluslararası üne sahip mobilya markaları ile işbirliği yaparak Türkiye'deki tüketicilere dünya standartlarında mobilya ürünleri sundu. Ayrıca, ev ve ofis mobilyalarının yanı sıra bahçe mobilyası, mutfak ve banyo ürünleri gibi farklı alanlarda da hizmet verdi. Fatih Kıral, İstanbul doğumlu olup, Figen Kıral ile evlidir. Oğuz ve Onur isimlerinde iki oğlu vardır.
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