Hastaneye kaldırılmıştı! "Mobilya imparatoru" Fatih Kıral hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı Fatih Kıral, uzun süre böbrek nakli için beklemiş ve geçen yıl bir çalışanın verdiği böbrekle hayata tutunmuştu.

ʺMobilya imparatoruʺ Fatih Kıral hayatını kaybetti (Foto: ahaber.com.tr)

FATİH KIRAL HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ancak bir süre sonra Kıral'a nakledilen böbrekte de sorun yaşanınca iki hafta önce hastaneye kaldırılmıştı. Fatih Kıral, hastanede hayatını kaybetti.

ʺMobilya imparatoruʺ Fatih Kıral hayatını kaybetti (Foto: ahaber.com.tr arşiv)

SABAH yazarı Bülent Cankurt, Kıral'ın sağlık durumuna ilişkin iki hafta önce şunları yazmıştı: Böbreği iflas eden, geçen yıl bir çalışanının verdiği böbrekle hayata tutunan Fatih Kıral, yeni böbreğiyle de sorun yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ailesi ve sevenleri, üç gün boyunca yoğun bakımda tutulan ve sonrasında normal odaya alınan Fatih Bey'in kısa sürede taburcu olmasını bekliyordu. Ancak öğrendim ki, 7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği Fatih Bey, maalesef halen hastanedeymiş. Nakledilen böbreği de iflas etmiş ve diyalize bağlanmış. Bu da yetmezmiş gibi bir de kanser illeti musallat olmuş. Kanser tedavisi için geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçirmiş.