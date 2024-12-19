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Mardin'de husumetliler arasında sopalı kavga: 7 tutuklama

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 15:53
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Mardin’de husumetliler arasında sopalı kavga: 7 tutuklama

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, 7 kişinin yaralandığı sopalı kavgada gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Olay, dün Kızıltepe ilçesi merkez Yenikent Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi.

BİRÇOK KİŞİ YARALANDI

Aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı. Ayrıca kavga sırasında ateşli silah sonucu park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi.

7 TUTUKLAMA

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan aramada da 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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