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Mardin'de Çiğdem bebek için ambulans uçak havalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 19.12.2024 01:53
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Mardin’de Çiğdem bebek için ambulans uçak havalandı

Mardin'de yeni doğan ve yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmediği belirlenen 1 günlük Çiğdem bebek, ambulans uçak havalandı. Çiğdem bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne nakledildi.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakımında tedavi gören 1 günlük Çiğdem B.'ye, yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmediği özofagus atrezisi tanısı konuldu.

Çiğdem bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Çiğdem bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi

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