Mardin’de Çiğdem bebek için ambulans uçak havalandı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi yenidoğan yoğun bakımında tedavi gören 1 günlük Çiğdem B.'ye, yemek borusunun bir kısmının düzgün gelişmediği özofagus atrezisi tanısı konuldu.



Çiğdem bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Çiğdem bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakledildi

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