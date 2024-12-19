Iğdır’da AK Parti binasına saldırmışlardı! 2 kişi tutuklandı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MOLOTOFKOKTEYLİ İLE SALDIRDILAR

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na 14 Aralık Cumartesi günü saat 18.40 sıralarında molotofkokteylli saldırı düzenlendi. Olaydan sonra 2 kişi hemen gözaltına alınırken kısa süre sonra saldırıyı düzenlediği iddia edilen 3'üncü kişi de gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER!

Emniyette ifadeleri alınan M.B. (18), O.Y. (18) ve Ö.K. (17) adlı kişilerin olayı işlediği, o sırada telefonla da kundaklamayı çektikleri anlaşıldı. Bugün mahkemeye sevk edilen 3 kişiden Ö.K. (17), adli mercilerce adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Olayı işleyen M.B. (18) ve O.Y. (18) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.