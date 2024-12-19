Bucaspor 1928 - Göztepe A.Ş

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Elemeleri kapsamında Bucaspor 1928 ile Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Bucaspor 1928 - Göztepe maçı Yeni Buca Stadyumu'nda 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00 itibariyle başladı.

İŞTE İLK 11'LERİ:

Bucaspor 1928: Bayram, Şerif, Çağrı, Doğan Can, Mehmet, Cebrail, Nizamettin, Yılmaz, Osman, Yasin, Selahattin

Göztepe: Arda, Ogün, Lasse, Koray, Miroshi, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Matsuki, Romulo