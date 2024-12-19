19 Aralık 2024, Perşembe
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Bucaspor 1928 - Göztepe A.Ş

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 20:02
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Bucaspor 1928 - Göztepe A.Ş

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur Elemeleri'nde Bucaspor 1928 - Göztepe maçı ile kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur Elemeleri kapsamında Bucaspor 1928 ile Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

ASpor CANLI YAYIN

Bucaspor 1928 - Göztepe maçı Yeni Buca Stadyumu'nda 19 Aralık Perşembe günü saat 20.00 itibariyle başladı.

İŞTE İLK 11'LERİ:

Bucaspor 1928: Bayram, Şerif, Çağrı, Doğan Can, Mehmet, Cebrail, Nizamettin, Yılmaz, Osman, Yasin, Selahattin

Göztepe: Arda, Ogün, Lasse, Koray, Miroshi, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Matsuki, Romulo

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