Ataşehir’de apartman yöneticisinin öldürüldüğü olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı
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Ataşehir’de park kavgası sebebiyle öldürülen apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62) cinayetine ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Ataşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda park kavgası sebebiyle Sadık U. tarafından apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ın öldürülme anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Görüntülerde, Sadık U. bir süre konuştuğu Demirtaş'ı belinden çıkardığı silahla vurarak öldürdüğü ardından olay yerinden ayrıldığı görülüyor.