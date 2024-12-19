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Aracın motoruna giren yavru kediyi kurtaran yaşlı kadından yürek ısıtan şefkat

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 09:10 Güncelleme: 19.12.2024 09:10
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Aracın motoruna giren yavru kediyi kurtaran yaşlı kadından yürek ısıtan şefkat

Hatay'da soğuk havanın etkisiyle ısınmak için aracın motoruna giren kediyi kurtaran Fadime Bastık’ın şefkati yürekleri ısıttı.

Ülke genelinde etkili olan soğuk hava Hatay'da da kendini hissettirdi. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü İskenderun ilçesinde soğuk havada üşüyen bir kedi, aracın motoruna girdi. Bir süre yolculuk yaptıktan sonra yavru kediyi fark eden vatandaş kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedi, Fadime Bastık isimli yaşlı kadın tarafından kurtarıldı. Aracın motorundan çıkardığı yavru kediye şefkatle yaklaşan Bastık'ın merhameti yürekleri ısıttı.

Kediyi kendini ısırmasına rağmen kurtardığını dile getiren Bastık, "Elimle tutarak yakaladım kediyi. Kedi kaçıyordu elimi ısırmasına rağmen yakalayıp çıkarttım. Kedi bana daha alışmadı, kaçmaya çalışırken elimi kanattı. Bu kedi benim kaybolan kedilerimden" dedi.

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