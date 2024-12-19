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Afyonkarahisar'da otomobil ile TIR çarpıştı: 7 kişi yaralandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.12.2024 09:43
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Afyonkarahisar’da otomobil ile TIR çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin TIR'la çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

T.C. idaresindeki 03 AGU 122 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde M.A. yönetimindeki 03 ZB 480 plakalı tırla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü T.C. (26) ile araçtaki N.Y. (53), E.C. (49), M.A. (34), Z.A. (29), İ.A. (9) ile E.A. (4) yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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