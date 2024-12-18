Hakkari'de insan yüzlü elma görenleri şaşırttı
Hakkari'de insan yüzü görünümündeki elma, görenleri hayrete düşürüyor. İnsan yüzlü elmayı yemediklerini, hatıra olarak sakladıklarını söyleyen mahalle sakini, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.
Hakkari'nin Biçer Mahallesinde insan yüzü görünümündeki elma, görenleri hayrete düşürdü. Bir kasa elmanın içinde çıkan insan yüzlü elmayı gören vatandaşlar, hayrete düştüklerini belirttiler. İnsan yüzlü elmayı yemediklerini, hatıra olarak sakladıklarını söyleyen mahalle sakini, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.