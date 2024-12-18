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Edirne'de göçmen operasyonu! 15 kişi yakalandı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 09:24
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Edirne’de göçmen operasyonu! 15 kişi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, bu kapsamda Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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