Antalya’da vatandaşların deniz keyfi: 20 dereceyi görüd

Çevresindeki dağların zirvesi karla kaplı Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi.

DENİZ SUYU 20 DERECE

Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranının ise yüzde 49 ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

VATANDAŞ DENİZE GİRDİ

Bazıları plajda güneşlenirken bazıları ise denize girdi. Bazı aileler de palmiye ağaçları arasında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü. Varyant Seyir Terası'na çıkanlar da banklarda oturup, Toroslar'ın Antalya uzantısı olan zirvesi karla kaplı Beydağları'nı ve masmavi denizi izledi.