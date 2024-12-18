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Aksaray'da dehşet anları! Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 kişi yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.12.2024 05:33
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Aksaray’da dehşet anları! Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 kişi yaralandı

Aksaray'da alacak verecek meselesi yüzünden 2 akraba grubu arasındaki tartışma kavgaya dönüşünce taraflar kavgaya tutuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca, bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Kavgada 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece yarısı Zafer Mahallesi 6808 Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden sözlü olarak başlayan akrabaların tartışması kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirine girdi. Aynı sokakta 2 ayrı evde ikamet eden ailelerin kavgasına kadınlar da karışınca mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Akrabaların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı (İHA)Akrabaların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı (İHA)

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yetersiz kalınca çok sayıda takviye ekip yönlendirildi.

Akrabaların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı (İHA)Akrabaların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı (İHA)

Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda G.Ü., E.E., B.E., O.E., L.E. olmak üzere 5 kişi darp sonucu yaralandı. Durumu ciddi olan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, hafif yaralanan şahıslar ise polis araçlarıyla hastaneye intikal ettirildi.

5 yaralı ve A.E. ve B.E. isimli şahıslar olmak üzere toplam 7 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

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