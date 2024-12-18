Aksaray’da dehşet anları! Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 5 kişi yaralandı

Akrabaların alacak verecek kavgası kanlı bitti: 5 yaralı (İHA)

Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda G.Ü., E.E., B.E., O.E., L.E. olmak üzere 5 kişi darp sonucu yaralandı. Durumu ciddi olan yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, hafif yaralanan şahıslar ise polis araçlarıyla hastaneye intikal ettirildi.

5 yaralı ve A.E. ve B.E. isimli şahıslar olmak üzere toplam 7 kişi ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak tedavilerinin ardından polis merkezine götürüldü.



Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.