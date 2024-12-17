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Televizyon programlarına ilişkin flaş karar! "Akıllı işaretler" yenilenecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.12.2024 12:39 Güncelleme: 17.12.2024 12:39
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Televizyon programlarına ilişkin flaş karar! Akıllı işaretler yenilenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, programlarda bulunan zararlı içeriklerin ve hangi yaş grubuna hitap ettiğinin belirtildiği sembollerle ilgili Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin yeniden yapılandırılacağını duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, programların ne tür bir zararlı içerik taşıdığını ve hangi yaş grubu için önerildiğini belirten sembollerden oluşan Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin yeniden düzenleneceğini açıkladı.

TELEVİZYONDAKİ AKILLI İŞARETLER YENİLENİYOR

Güler, Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemi olduğunu belirtti.

Deniz Güler, "Akıllı işaretler"in, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluklarını yerine getirmelerinde, televizyon yayıncılarına yardımcı olmak üzere tasarlandığını bildirdi.

GELİŞTİRİLMİŞ KARMA SİSTEM KURULACAK

Sistemin konuyla ilgili bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilmiş karma bir sistem olduğunu vurgulayan Güler, bu sistemin, "programın olası zararlı içeriği" ve "programın hangi yaş grubuna uygun olduğu" konularında bilgi verdiğini anlattı.

Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi ile ilgili yeni bir faaliyet üzerinde çalıştıklarını bildiren Güler, "TÜBİTAK ile ortak bir proje yapıyoruz. Bu proje kapsamında akıllı işaretleri revize edeceğiz." diye konuştu.

Güler, son 10 yılda akıllı işaretlerin yanlış uygulanmasına yönelik olarak medya hizmet sağlayıcılarına 42 yaptırım uygulandığını da aktardı.

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