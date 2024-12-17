Sivas’ta korkunç olay! Annesini poşetle boğdu ikiz kardeşini silahla öldürdü

Annesini poşetle boğarak katletti (İHA)

Ekipler adrese gelip kapıyı açtıklarında korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak, oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüştü.

Cinayetlerle ilgili gözaltına alınan kardeş H.K. intihara kalkıştı.