Sivas'ta korkunç olay! Annesini poşetle boğdu ikiz kardeşini silahla öldürdü
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sivas’ta korkunç bir olay meydana geldi. Annesini poşetle boğarak, ikiz kardeşini ise tabancayla başından vurarak öldüren zanlı intihara kalkıştı. Ekipler zanlıyı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.
Korkunç olay Kılavuz Mahallesi Şehzade Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı.
Apartmanın giriş katında oturan anne Şehriban Kurt (67) ve oğlu Hasan Kurt'tan (46) haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler adrese gelip kapıyı açtıklarında korkunç manzara ile karşılaştı. Anne poşetle boğularak, oğlu ise kafasına isabet eden kurşunla öldürülmüştü.
Cinayetlerle ilgili gözaltına alınan kardeş H.K. intihara kalkıştı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan H.K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Anne ve ikiz kardeşi toprağa verildi.